المبعوث الأممي يلتقى النائب الثاني لمجلس الدولة الاستشاري في طرابلس

ناقش الممثل الأممي لدى ليبيا “غسان سلامة” ،اليوم الثلاثاء بمقر البعثة في طرابلس، تطورات الوضع الليبي الراهن وما طرأ من مستجدات سياسية على المشهد في ليبيا.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، في تدوينه لها بموقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك” أن تلك المباحثات آتت خلال لقاء سلامة مع النائب الثاني لمجلس الدولة الاستشاري “فوزي العقاب” حيث تناول استعراض مفصل للتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد في مختلف الأصعدة .

