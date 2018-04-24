هل يعرف الليبيون أنفسهم؟ تويتر يجيب

شنو تعرف على الليبيين؟ وهل يعرف الليبيون أنفسهم في عيون الغير، أجاب عن ذلك “هاشتاق” انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ على “تويتر” لينتقل سريعاً إلى “فيسبوك”، لكن ما ميزه أن رائديه لم يكونوا من الليبيين بل بدأ عربياً ليتداول الليبيون آراء الجيران عنهم.

كان الشكر المتبادل، والجمل المتغزلة في جمال طبيعة ليبيا هي السائدة أولاً لكن “الهاشتاق” شمل الكثير من القفشات المميزة والطريفة عن ليبيا.

#شنو_تعرف_علي_الليبيين شعب طيب وأصيل الله يحفظهم ويديم المحبة بين الشعوب العربية وافتخر بصديقي الشهم الليبي @minyarr

— ابو فيصل (@monahiAlboqmi) April 24, 2018

عادل سعيد أحد من غردوا، افتخر بأن الليبيين أمهر سائقي “دريفت” والتي تعرف عربياً بالتفحيط، ليعتبرها ميزة مهمة، مستنكراً عدم تصوير السائقين الليبيين لأنفسهم.

#شنو_تعرف_علي_الليبيين

افضل سائقين درفت للBMW على مستوى العالم ,

, مشكلة السائقين المحترفين لا يصورون مواقفهم الجنونيه التي يفعلونها عند التفحيط ~ هو سبب عدم شهرتهم و خروجهم على شاشات عشاق الDrift ?? pic.twitter.com/J4zXXJKfYv

— Adel Asaid (@adel_asaid) April 23, 2018

التغني بليبيا وجمالها من أكثر ما ميز المغردين على هاشتاق #شنو_تعرف_على_الليبيين، ليتم استعراض المناطق الخلابة في البلاد، والمواقع التي تجذب السياح من كل مكان في العالم.

#شنو_تعرف_علي_الليبين

منطقه بليبيا عجيبه تسمي ارش الكواكب pic.twitter.com/rqNT82fklA

— نور الامل (@nourelmal) April 23, 2018

بين الشباب الليبي من خلال ما كتبوه رغبتهم في الحياة، وأن تكون حياتهم عادية مثل أقرانهم في الدول المستقرة، لا مشوهة بحرب لم يختاروا أن يكونوا وقوداً لأي طرف من أطرافها.

#شنو_تعرف_علي_الليبيين ان رغم الحرب مازلنا عايشين ونحاولو نستمرو في الحياة بالانجازات والمواهب اللي طلعت من الشباب والجيل الجديد

— Razan Kablan (@KablanRazan) April 23, 2018

#شنو_تعرف_علي_الليبيين

ليبيابلد ????عزيزعلينا كسعوديين ونتمنى ترجع ليبيا زي اول واحسن وكثير قبائل من قبائل جزيرة العرب نزحت الى ليبيا وسمعة الليبيين زي الذهب وفيهم عزة نفس وعينهم مليانه ولهجتهم رائعه هذه الاغنيه الليبيه كانت اكثر اغنيه مشهوره عندنا? https://t.co/sFSRXPWLlq

— sarah (@Sarah_chemist2) April 24, 2018

واستعرضت التغريدات تأثر الشعوب العربية بالفن الشعبي الليبي، مؤكدين تقارب الطبع الاجتماعي بين الشعوب الخليجية والشعب الليبي.

واستغل آخرون الفرصة للتعريف بالأكلات الليبية ونشر صورها وطريقة تحضيرها، وتوضيح أساميها التي قد لا يعرفها أي من الشعوب الأخرى

#شنو_تعرف_علي_الليبيين

لالا ?? هذا انقولوله (امقطّع)

هذه صور لتحضيره pic.twitter.com/KA8hJlVoRm

— Badi ? ?⚫ (@Mohameed_Badi) April 23, 2018

#شنو_تعرف_على_الليبيين

الرز بالخلطه ولحم وطني ع مفاصل و المصارين و مكرونه مبوخه و شربه عربيه و المثروده ولبن المعرعر و خبزة التنور و مكرونه جاريه و القلايا و المحشي بأنواعه ورز المبوخ و الكسكسو بتقليه ولحم وطني لحم وطني لحممم وطني موخر ومقدم وكوستيليا???

— مٌهرٓه ? (@MeeroElmaki) April 23, 2018

ليبيا أخرى تلك التي عرفتها مواقع التواصل الاجتماعي في يوم واحد، وبجملة واحد، كشفت ما يخفى وراء غلاف هش صنعه حولها دعاة الحرب وصدروا للعالم صورة مشوهة عن بلد جميل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية