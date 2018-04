المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لبلدية سرت، بأنّه تم البدء في التشغيل التجريبي لأعمدة الإنارة الخاصة بالحديقة المجاورة لإذاعة سرت المحلية.

وأضاف «المكتب الإعلامي للبلدية»، خلال منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّه سيتم استكمال باقي الأعمال والتشغيل النهائي يوم الخميس القادم.

