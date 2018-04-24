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الجزائر ترفض التدخل العسكري في ليبيا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جددت الجزائر رفضها للتدخل الأجنبي في دول الجوار، قائلة إن ذلك أدى إلى فوضى في السابق، مشيرة إلى تدخل حلف شمال الأطلسي خلال الثورة الليبية عام 2011.

ونقلت سبوتنيك الروسية عن مسؤول جزائري أن انتشار الإرهاب في المنطقة نتج عن التدخل الأجنبي في هاتين الدولتين، التي تشترك معهما الجزائر في حدود واسعة.

وقال المدير المكلف بالهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية حسان قاسمي إن ” موقف الجزائر واضح ولا يقبل المساومة فيما يتعلق بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول أو التدخل العسكري الذي ظهرت نتائجه الكارثية في ليبيا ومالي”.

وأكد المسؤول الجزائري رغبة بلاده في حل الصراع في هذه الدول بالطرق السلمية، وأنها تعمل على ذلك بالتنسيق مع دول الجوار التي تشاركها ذات القضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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