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لماذا لا يوجد سفير أميركي في ليبيا؟

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتساءل كثيرون عن عدم وجود سفير أميركي رسمي في ليبيا، أسوة بدول أخرى، ويجيب آخرون أن السبب عدم الاستقرار، انطلاقاً من حادثة مقتل السفير الأميركي عام 2012.

لكن مجلة “فورين بوليسي” التي تنشر عن السياسة الخارجية الأميركية كان لها رأي آخر، فقد عنونت أن الولايات المتحدة “تفقد نفوذها” في العالم بوجود 38 سفارة فارغة.

وبينت المجلة في تقرير لها أن إدارة ترامب لم تعين سفراء في كل هذه السفارات، واصفة ما يحدث في وزارة الخارجية بأنها “فوضى” بعد عام من تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

وأضافت أن الإدارة الأميركية تترك “فن الدبلوماسية” في أيد قليلة مع وجود الكثير من الأزمات في “نقاط غليان” عديدة حول العالم. وبينت خريطة تضمنها التقرير كثيراً من الدول “المستقرة” والتي لا توجد أسباب أمنية تمنع وجود سفراء فيها، لكن التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة لا يتعدى قائماً بالأعمال.

وكان لليبيا سفير من الولايات المتحدة وهو السفير السابق “بيتر بودي”، إضافة إلى مبعوث خاص وهو المبعوث “جوناثان واينر” اللذين لم يعين لهما بدلاء بعد انتهاء مهامهما منذ تعيينهما من قبل الرئيس السابق باراك أوباما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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