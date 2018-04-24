169 مهاجرا يغادرون ليبيا طوعا

بعد يومين من إنقاذ مئات المهاجرين على السواحل الليبية، أعاد جهاز الهجرة غير القانونية عشرات آخرين إلى بلادهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

حيث عاد 169 مهاجراً من النيجر إلى بلادهم في إطار برنامج الترحيل الطوعي، من مركز إيواء المهاجرين غير القانونيين في مصراتة، وقال رئيس مكتب الترحيل بمركز إيواء المهاجرين في المدينة إن 46 ممن رحلوا كانوا محتجزين في مركز إيواء، و123 كانوا يعيشون مع أسرهم في المدينة.

وكان جهاز حرس السواحل قد أعلن عن إنقاذ 200 مهاجر غير قانوني الأحد الماضي شمال زليتن، كان من بينهم 38 امرأة، وطفل واحد، فيما سبق ذلك إنقاذ 83 مهاجراً آخرين قبالة سواحل الزاوية، وانتشال 11 جثة، في عملية إنقاذ تمت شمال صبراتة.

إنقاذ مئات المهاجرين.. وغرق 11

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