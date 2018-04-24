الصلابي يندد باجتماعات الرباط ويعتبرها إستعباداً للشعب .. الجماعة تتبادل الأدوار

ليبيا- في دعوة تعد تبادلاً للادوار بين قيادات جماعة الاخوان المسلمين حول اجتماعات الرباط وفى الوقت الذي يباركها حزب العدالة والبناء ويتصدرها عضو الجماعة خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري ، اعتبر القيادي فى الجماعة علي الصلابي أي مباحثات بين قيادات الأجسام السياسية الحالية امعاناً في استبعاد الشعب الليبي وعدم احترام إرادته وذلك فى اشارة منه لاجتماعات المشري والمستشار عقيلة صالح.

الصلابي أشار في حديث خاص مع وكالة الأنباء “قدس برس” اليوم الثلاثاء،إلى إن مجلس النواب الليبي صدر بحقه قرار حل قضائي من المحكمة الدستورية كما أن المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي تم تشكيلهما بطريقة استثنائية بعيدة عن إرادة الشعب الليبي ولا يمتلكان الشرعية القانونية ولا الشعبية ولا يمثلان الشعب الليبي.

ودعا عضو مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأطراف المعنية بحل الأزمة الليبية بما في ذلك (رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وأعيان القبائل) إلى أن تحترم إرادة الشعب الليبي وتحتكم إليه إذا كانت جادة في مبادرتها بعيدا عن سياسة المحاصصة وعقلية الغنائم.

و أضاف الصلابي أن احترام إرادة الشعب الليبي تكون في احترام ما وصلت إليه لجنة الستين الخاصة بإعداد الدستور، والاستفتاء عليه ثم الذهاب إلى مؤتمر وطني جامع لا يستثني أحدا بإرادة ليبية وبدعم دولي للوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية ووثيقة عهد باحترام نتائج الانتخابات، ثم العبور إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تكون هي المدخل لتشكيل الحكومة.

وختم الصلابي حديثه بأن المؤسسات الشرعية الوحيدة حتى الآن هي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء ولجنة الستين، ما عدا ذلك هي أجسام هزيلة التوافق بينها في غياب الإرادة الشعبية سيزيد من تعقيد الأزمة في ليبيا ولا يحلها..

المرصد – متابعات

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