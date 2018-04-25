اختتام دورة «أخلاقيات مهنة الإدارة المدرسية» بصبراتة

عين ليبيا

اختتمت يوم الاثنين الموافق 23 / 4 / 2018م دورة “أخلاقيات مهنة الإدارة المدرسية” والتي استهدفت مديري ومساعدي مديري المدارس (المجموعة الأولى بعدد 40 متدرب).

وبحضور مدير مكتب التعليم الأساسي ومدير مكتب التعليم الثانوي ومدير مكتب امتحانات صبراتة مُنحت “شهادة حضور دورة” للمتدربين معتمدة من مراقبة تعليم صبراتة، كما مُنحت شهادة شكر وتقدير للمدربين بالدورة وشهادة شكر وتقدير لوحدة التفتيش التربوي بصبراتة لتعاونها في تنفيذ الدورة.

يُذكر أن الدورة التدريبية شملت في محاورها: أخلاقيات مهنة الإدارة المدرسية، فن الاتصال، إدارة الوقت، إعداد المراسلات الإدارية وكتابة التقارير، القيادة وبناء الفرق.

وضمن خطتها مراقبة تعليم صبراتة تواصل تنفيذ الدورة وتستهدف المجموعة الثانية.

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