المتوسط:

سلّمت سفارة جمهورية الكاميرون لدى تونس، شهادة تقدير لإدارة فرع تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لتقديمها المعونة الإنسانية والصحية اللازمة لهؤلاء المهاجرين، وذلك وفقًا لما جاء في بيان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف «البيان»، المنشور على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ دولة ليبيا قدّمت المعونة الإنسانية والصحية اللازمة لهؤلاء المهاجرين، وفقا لما يملكه الليبيين من تاريخ حافل بمعاملة كل محتاج أو من يستحق المعونة وبما أتى به ديننا الحنيف.

The post «سفارة الكاميرون» تُسلم شهادة تقدير لإدارة جهاز مكافحة الهجرة فرع تاجوراء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية