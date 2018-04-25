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نائب امريكي يؤكد أن سياسات بلاده في ليبيا خاطئة

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط :

أفاد السيناتور الجمهوري وعضو لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون الخارجية، ريند بول، أن  السياسات الأمريكية المتبعة في ليبيا و سوريا و العراق خاطئة ، مدينا التدخل العسكري للقوات الامريكية في شؤون تلك البلدان.

و أكد “بول”، أن هذه السياسات  الخاطئة ساهمت بشكل كبير في تمدد النفوذ الايراني بالمنظقة فضلا عن التهديد الأمني الذي تتعرض له الولايات المتحدة ، المنتهجة  ومعتبرا أن سياسة تغيير الأنظمة في العالم لم تعد تجدي نفعا لأن لديها نتائج عكسية وبالتالي تحول الأمر إلى أسوأ داعيا الجهات الأمريكية بتغيير السياسة الخارجية .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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