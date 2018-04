نائب امريكي يؤكد أن سياسات بلاده في ليبيا خاطئة

المتوسط :

أفاد السيناتور الجمهوري وعضو لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون الخارجية، ريند بول، أن السياسات الأمريكية المتبعة في ليبيا و سوريا و العراق خاطئة ، مدينا التدخل العسكري للقوات الامريكية في شؤون تلك البلدان.

و أكد “بول”، أن هذه السياسات الخاطئة ساهمت بشكل كبير في تمدد النفوذ الايراني بالمنظقة فضلا عن التهديد الأمني الذي تتعرض له الولايات المتحدة ، المنتهجة ومعتبرا أن سياسة تغيير الأنظمة في العالم لم تعد تجدي نفعا لأن لديها نتائج عكسية وبالتالي تحول الأمر إلى أسوأ داعيا الجهات الأمريكية بتغيير السياسة الخارجية .

