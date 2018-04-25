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“سيالة” يشارك في فعاليات المنتدى الألماني الأفريقي بألمانيا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة،  يوم الثلاثاء، في فعاليات المنتدى الألماني الأفريقي 12 للطاقة المنعقد , بمدينة هامبورغ بجمهورية ألمانيا.

وأقيمت على هامش المنتدى ندوة بعنوان ” كيفية وصول أفريقيا للطاقة المتجددة ” بمشاركة فيها الوزير محمد سيالة و نائب وزير الطاقة بغانا و وزير التنمية بمالي و وزير الطاقة بزيمباوي و وزير الهجرة بالسودان و وزير الطاقة بغامبيا

وألقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق  محمد سيالة كلمة رسمية لتوضيح الوضع العام في ليبيا أمام المشاركين بالمنتدى الألماني  الأفريقي في دورته  الثانية عشر بمدينة هامبورغ الألمانية  .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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