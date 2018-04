“سيالة” يشارك في فعاليات المنتدى الألماني الأفريقي بألمانيا

المتوسط:

شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، يوم الثلاثاء، في فعاليات المنتدى الألماني الأفريقي 12 للطاقة المنعقد , بمدينة هامبورغ بجمهورية ألمانيا.

وأقيمت على هامش المنتدى ندوة بعنوان ” كيفية وصول أفريقيا للطاقة المتجددة ” بمشاركة فيها الوزير محمد سيالة و نائب وزير الطاقة بغانا و وزير التنمية بمالي و وزير الطاقة بزيمباوي و وزير الهجرة بالسودان و وزير الطاقة بغامبيا

وألقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة كلمة رسمية لتوضيح الوضع العام في ليبيا أمام المشاركين بالمنتدى الألماني الأفريقي في دورته الثانية عشر بمدينة هامبورغ الألمانية .

