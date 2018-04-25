سيالة يشارك في المنتدى الألماني الإفريقي 12 للطاقة

شارك اليوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل 2018 بمدينة هامبورغ بجمهورية ألمانيا الإتحادية الوزير محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بالمنتدى الألماني الأفريقي 12 للطاقة المنعقد بمدينة هامبورغ .

وأقيمت على هامش المنتدى ندوة بعنوان ” كيفية وصول أفريقيا للطاقة المتجددة “.

ووفق المكتب الاعلامي لخارجية الوفاق ،ألقى سيالة كلمة رسمية لتوضيح الوضع العام في ليبيا أمام المشاركين بالمنتدى الألماني الأفريقي في دورته الثانية عشر بمدينة هامبورغ الألمانية .

و شارك في المنتدى الى جانب الوزير محمد سيالة نائب وزير الطاقة بغانا و وزير التنمية بمالي و وزير الطاقة بزيمباوي و وزير الهجرة بالسودان و وزير الطاقة بغامبيا .

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