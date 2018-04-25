تسليم واستلام إدارة فرع الهلال الأحمر اجدابيا

أقيم اليوم الثلاثاء مراسم تسليم واستلام مهام إدارة فرع الهلال الأحمر اجدابيا، في جو يسوده الود والتفاهم بين مدير الفرع السابق محمد سعد الشاكة والمدير المكلف منصور محمود عاطي بحضور لجنة من الإداريين بالفرع داخل lمقر فرع الهلال الأحمر اجدابيا .

وقال محمد الشاكة في كلمة بهذه المناسبة خاصة – لبوابة افريقيا الاخبارية – :” اليوم اسلم مهام إدارة الفرع إلى زميلي وصديقي ورفيقي درب في العمل التطوع الانساني وهو كفاء وأهل لهذه المهمة التي تم تكليفة بها “.

وأضاف الشاكة:” انا مازلت متطوعاً في خدمة الهلال الأحمر الليبي فرع اجدابيا، وعلى استعداد لتقديم المساعدة والمشورة لكافة الزملاء”.

ومن جانبه أشار منصور عاطي في كلمته قائلاً :”عملية التسليم والاستلام تمت بشكل سلس بين الإدارة السابقة والإدارة الحالية وان جميع الامور ستكون على ماهي عليه من تعهدات وتعاقدات سابقة وان الإدارة الجديدة ملتزمه بها بشكل رسمي “.

كما أكد عاطي ان الإدارة الحالية هي امتداد للإدارة السابقة متعهدأ بأن يكون لادارته بصمه في تطوير فرع الهلال الأحمر اجدابيا .

تجدر الاشارة إلى ان الهلال الأحمر فرع اجدابيا قد تم تاسيسه سنة 1975، من القرن الماضي .

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