المتوسط – سامر أبو وردة

وصف المتحدث باسم مجلس حكماء وأعيان سبها، حسن الرقيق، الاشتباكات التي جرت أول أمس الاثنين في مدينة سبها، بـ “القوية وحامية الوطيس”، فيما شهد أمس الثلاثاء حالة من الهدوء المشوب بالحذر.

وأوضح حسن الرقيق، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط ” أن الاشتباكات خلفت قتيل و6 من الجرحى في صفوف اللواء السادس، بينما خلفت خسائر فادحة لدى الطرف الاخر، وذلك بسبب قسوة الرد من قبل اللواء السادس، بحسب قوله.

كما أشار الرقيق، إلى غياب أي دور للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق التابعة له، عن لعب أي دور على الأرض، في سبيل حل الأزمة، لافتاً إلى أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قد كلفت آمراً للواء السادس -في إشارة إلى العميد خليفة الطاهر-، بالإضافة إلى قيامها بدعم اللواء بالأسلحة والذخائر

The post متحدث مجلس حكماء سبها: الجيش الوطني يدعم اللواء السادس وغياب تام لـ”الرئاسي” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية