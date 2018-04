الأمم المتحدة توفر فصول دراسية جاهزة لبلدية أوباري

المتوسط:

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عن توفير فصولا دراسية جاهزة لحل مشكلة الازدحام في أوباري .

وأكد برنامج الأمم المتحدة، إن صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا سلم عشرون فصلا دراسيا جاهزا إلى بلدية أوباري وذلك لتجاوز مشكلة اكتظاظ أحد المدارس بالمدينة وتوفير فضاء دراسي خاص بطلاب الصفوف الابتدائية.

كما أعلن البرنامج عن قيامه بصيانة مدرسة قنفودة للتعليم الأساسي وذلك لتمكين عشرات الطلاب في بنغازي من العودة إلى المقاعد الدراسة.

