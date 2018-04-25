المسماري:ابشروا ايها الشعب الليبي العظيم

كتب العميد احمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي تدوينة مساء الثلاثاء على صفحته في الفيس بوك حملت المزيد من الغموض.

وقال المسماري في تدوينة مختصرة:(ابشروا ايها الشعب الليبي العظيم)،دون أن يحدد العميد ماذا يقصد بالضبط ؟

وتوالت بعد ذلك ردود متابعي الصفحة ،حيث ربطها بعضهم بالأنباء المتواترة عن تحسن صحة المشير خليفة حفتر ووصوله الى العاصمة المصرية القاهرة،في حين ربط بعض المعلقين التدوينة بالاستعدادت الجارية للجيش الليبي لدخول مدرينة درنة .

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