تفاصيل مقتل “باسم الفزاني” علي أيدي عصابة القصب الإجرامية

المتوسط :

تلقت المباحث الجنائية بالزاوية بلاغا حول العثورعلى جثة مجهولة الهوية مدفونة ومكبلة الأيدي في أحدى المزارع بمنطقة ابوصره في المدينة.

وأفاد مصدرمطلع بأن قوات المباحث الجنائية تمكن بمعاونة الهلال الأحمر من انتشال الجثة وتحويلها إلى الطبيب الشرعي لمعرفة هويتها وأسباب الوفاة.

وبحسب المصدر فأن الطبيب الشرعى تلقي عدد من التهديدات من قبل أحدى عصابات الزاوية الإجرامية المعروفة ب “عصابات القصب”.حال كشفه عن أية تفاصيل حول الجثة.

واشار المصدر إلى أن الجثة تعود إلى احد عناصر غرفة عمليات تأمين وحماية مدينة صرمان يدعى “باسم الفزاني” و التي تم التعرف عليها من قبل ابن عمه الذي توجه على الفور إلى مكان الحادث و استطاع التعرف عليه من خلال بعض التفاصيل الدقيقة المتواجدة في جسد الفزاني.

وأوضح مصدر مطلع، أن الفزاني تم اقتياده من منطقة ابى عيسى على أيدى مسلحين مجهولين وتسليمه للمجرم المعروف ( محمد الفار ) الذي توجه به لاحقا لعمارات مصفاة الزاوية حيث قام بتسليمه لعصابة القصب الإجرامية التي قامت باقتياده وقتله برصاصة في الرأس ودفنه في مكان قريب جدا من استراحة أحد عصابات ابوزريبة.

وأوضح المصدر ان اختطاف ومقتل الفزاني يعود إلى تاييده و دعمه لقوات الجيش في صبراته ،فضلا عن قيامه بنشر فضائح تلك العصابات، وكذلك مطالباته المتكررة لقائد ماتسمي بسرية القصب “وليد كشلاف” بالتوقف عن دعم العصابات، بالاضافة إلى أن الفزاني كان يحظي بشعبية واسعة بين أبناء منطقته ماأثار مخاوف تلك العصابات فقاموا بتصفيته.

