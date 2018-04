” المهدي  البرغثي” يلتقي مبعوث جامعة الدول العربية لدى ليبيا  في تونس

ترجمة – المتوسط:

كشف موقع نوتيتسي جيوبوليتيكي (الأخبار الجيوسياسية) الإيطالي عن لقاء المهدي البرغثي ، وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية, والذي لا يزال موقوفاً من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، مع السفير صلاح الدين الجمالي ، المبعوث الخاص لأمين عام جامعة الدول العربية إلى ليبيا, والمسؤول عن الملف الليبي في جامعة الدول العربية في العاصمة التونسية.

وتطرق الاجتماع إلى توحيد الجيش والمؤسسة العسكرية وفقا لبرنامج المصالحة الوطنية. كما تمت مناقشة مواضيع أخرى, وهي مكافحة الإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية من وإلى البلد الواقع في شمال أفريقيا.

