المتوسط :

حضر النائب الأول لرئيس المجلس الأعلي للدولة ناجي مختار ندوة ، امس الثلاثاء، بعنوان (تنفيد المشاريع الإنشائية) و التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية بالبلاد.

وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري ، بأن الندوة عقدت بمدرسة العلوم الهندسية والتطبيقية بالأكاديمية الليبية في طرابلس لبحث آخر المشاريع وسبل استكمال المتوقف منها فضلا عن بحث سبل عودة الاستثماراتالاجنبية إلى البلاد لإنعاش حركة الاقتصاد.

The post نائب رئيس “الاستشاري” يحضر ندوة لدفع حركة الاقتصاد بالبلاد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية