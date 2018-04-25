البعثة الأممية تدين القتال الدائر في سبها

‏المتوسط :

أدانت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا استمرار القتال في مدينة سبها، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى في المدينة منذ السبت الماضي، بلغت 5 أشخاص إضافيين ،هذا فيما جرح عدد آخر فضلا عن تعرض مركز سبها الطبي للضرر جراء القصف.

وناشدت البعثة، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيسبوك” أمس الثلاثاء، الأطراف الليبية كافة إلى ممارسة ضبط النفس وضرورة العمل على حماية المدنيين والمنشآت الصحية كما ينص القانون الإنساني الدولي.

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