انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الليبي في الزنتان

بدأت فعاليات الملتقى الوطني الليبي، الثلاثاء، بإشراف البعثة الأممية للدعم في ليبيا وبالتعاون مع المجلس البلدي الزنتان ، بقاعة مسرح كلية العلوم في الزنتان.

وانتهى الملتقى بمجموعة من التوصيات أبرزها توفير المناخ الأمني للحكومة، والاهتمام بالحاجات الأساسية للمواطن، و ضمان حق عودة المهجرين، وحماية الوطن، وتفعيل الرقابة ومحاربة الفساد، وكذلك خلق حكومة واحدة موحدة، وتجميد العقود المبرمة بين الدولة الليبية والدول الأخرى.

وحضر حوارات الملتقي رئيس لجنه الحوار عن مجلس النواب، عبد السلام نصية، والنائب عن مدينة الزنتان بالبرلمان عمر غيث، وممثل منطقة الجبل في هيئة الدستور، محمد الجيلاني، ووكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، عيسى العمياني.

