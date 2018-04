وكيل وزارة العمل بالحكومة المؤقتة يزور مكتب الشؤون الاجتماعية بسلوق

المتوسط:

قام وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور احمد يوسف بزيارة لمكتب الشؤون الاجتماعية ببلدية سلوق، الثلاثاء.

و تفقد وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور احمد يوسف خلال الزيارة ما تم انجازه من أعمال تنفيذ مشروع مركز الرعاية الشاملة.

و ورافق ” يوسف” في هذه الجولة كلا من احمد بوفرنه عميد بلدية سلوق المكلف و علي العوامي مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بالبلدية.

