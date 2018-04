وزارة العمل بالحكومة المؤقتة تناقش مشاكل مكتب العمل ببنغازي

المتوسط:

قام وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور احمد يوسف بزيارة تفقدية لمكتب العمل ببلدية بنغازي مساء يوم الثلاثاء.

وتهدف الزيارة للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه المكتب وفي مقدمتها التسويات والترقيات الوظيفية للعاملين بالمكتب.

وتضمنت الزيارة مناقشة أخر المستجدات والمراحل التنفيذية المتعلقة بالمقابلات الشخصية للباحثين عن العمل وحث المكتب على الإسراع في استكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2018.

