المتوسط:

اجتمع وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور مسعود صوه يجتمع الْيوم الثلاثاء بلجنة تطبيق قرارات التعيين ، بديوان الوزارة

وتطرق الاجتماع إلى آليات تعيين الباحثين عن العمل والمسجلين بمكاتب العمل بالبلديات في عدد 20 ألف فرصة عمل.

وطالب وزير العمل الدكتور مسعود صوه اللجنة بسرعة التنفيذ مع تطبيق المعايير والنظم التي صدر من اجلها القرار وحث مكاتب العمل بسرعة الإنجاز حتى تتمكن اللجنة من إنجاز مهامها.

The post وزير العمل بالحكومة المؤقتة يطالب بسرعة تعيين الباحثين عن وظائف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية