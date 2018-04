الهيئة العامة للثقافة تعقد ندوة ” أنا الملكة ” السبت المقبل

المتوسط:

بحثت مدير مكتب تمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة مها صقر اليوم مع عدد من شركات التدريب، ومنظمات المجتمع المدني، إقامة دورات تدريبية خاصة للمرأة داخل العاصمة طرابلس وخارجها، الثلاثاء.

وانتهي الاجتماع على الاتفاق بعقد أول دورة في تمكين المرأة يوم السبت المقبل تحت عنوان ” أنا الملكة” وهي دورة مخصصة لفئة ربات البيوت والأمهات فوق سن الخمسين سنة.

وتشرف على الدورة المدربة “نجاة شقوارة” المدرب الأولى المحترف من المركز العالمي الكندي و المعالجة و الاستشارة الأسرية و النفسية.

يذكر إن الاجتماع حضره كلا من ممثل عن كل من شركتي ازاد والعصر للتدريب ، وعدد من منظمات المجتمع المدني المساهمة في هذا البرنامج التدريبي.

