المتوسط:

استطاعت الشركة العامة للكهرباء في إعادة تشغيل الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية ورفع قدرتها الإنتاجية .

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء إن القدرة الإنتاجية وصلت إلى 300 ميجا بجهود العاملين في الشركة.

وأكد مشرف الاختبارات التشغيلية بالمشروع وعضو لجنة رفع الحمولة للوحدة المهندس زايد البكوري، بأنه سيتم رفع حمولة الوحدة الأولى للوصول بها إلى أقصى قدرة إنتاجية 350 ميقا وات والبقاء على هذه القدرة لمدة 24 ساعة تشغيل.

وأضاف البكوري،” بعد ذلك سيتم إيقاف آمن للوحدة الأولى وتبريدها لغرض تغيير مصفيات البخار الداخل إلى التوربينة لتركيب المصفيات الدائمة بدلاً من المصفيات المؤقتة وبذلك تكون الوحدة الأولى قد خرجت من قيد التشغيل لفترة زمنية معينة ولتكون من ضمن المحطات التي تساهم في توفير القدرة المطلوبة للشبكة العامة الكهربائية”.

The post “العامة للكهرباء” تنجح في إعادة تشغيل الوحدة الأولى بمحطة الخليج appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية