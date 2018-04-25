لماذا قتلت “عصابة القصب” باسم الفزاني؟

وردت إلى جهاز البحث الجنائي فرع الغربية معلومات مفادها العثور على جثة مجهولة الهوية مدفونة ومكبلة الأيدي في أحدى المزارع بمنطقة أبوصره في المدينة.

وأفاد مصدر مطلع بأن رجال البحث الجنائي تمكنوا بمعاونة الهلال الأحمر من انتشال الجثة وتحويلها إلى الطبيب الشرعي لمعرفة هويتها وأسباب الوفاة.

وبحسب المصدر فإن الطبيب الشرعي تلقى عدد من التهديدات من قبل إحدى عصابات الزاوية الإجرامية المعروفة ب “عصابات القصب”.حال كشفه عن أية تفاصيل حول الجثة.

وأشار المصدر إلى أن الجثة تعود إلى أحد عناصر غرفة عمليات تأمين وحماية مدينة صرمان يدعى “باسم الفزاني” والتي تم التعرف عليها من قبل ابن عمه الذي توجه على الفور إلى مكان الحادث واستطاع التعرف عليه من خلال بعض التفاصيل الدقيقة المتواجدة في جسد الفزاني.

وأوضح مصدر مطلع، أن الفزاني تم اقتياده من منطقة أبي عيسى على أيدي مسلحين مجهولين وتسليمه للمجرم المعروف ( محمد الفار ) الذي توجه به لاحقا لعمارات مصفاة الزاوية حيث قام بتسليمه لعصابة القصب الإجرامية التي قامت باقتياده وقتله برصاصة في الرأس ودفنه في مكان قريب جدا من استراحة أحد عصابات أبوزريبة.

وأوضح المصدر أن اختطاف ومقتل الفزاني يعود إلى تأييده ودعمه لقوات الجيش في صبراته، فضلا عن قيامه بنشر فضائح تلك العصابات، وكذلك مطالباته المتكررة لقائد ما تسمى بسرية القصب “وليد كشلاف” بالتوقف عن دعم العصابات، بالإضافة إلى أن الفزاني كان يحظى بشعبية واسعة بين أبناء منطقته ما أثار مخاوف تلك العصابات فقاموا بتصفيته.

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