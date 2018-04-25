ماذا في اجتماع جامعة ومركز طبرق الطبي؟

عُقد بمركز طبرق الطبي اجتماع موسع بين رئيس جامعة طبرق الدكتور عبد العزيز عبد الكريم بوحليقة، ومدير عام المركز الدكتور فرج الجالي لمناقشة الأمور المتعلقة بالمعيدين وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري والمتواجدين بمركز طبرق الطبي، وبحث آلية عملهم بالجامعة والمركز.

وأكد مدير مكتب الإعلام بجامعة طبرق معتز خالد في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” أن الاجتماع وافق مبدئياً على عمل أعضاء هيئة التدريس بمركز طبرق الطبي، وممارسة عملهم الطبي والعلمي داخل ربوع مركز طبرق الطبي، وتمكين معيدي كلية الطب بالعمل بالجامعة بدلاً من عملهم بمركز طبرق الطبي.

حضر الاجتماع كل من مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب بالجامعة، ومدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومدير إدارة الشؤون الطبية بالمركز، ومدير مكتب شؤون مجلس الجامعة ، ووكيل الشؤون العلمية بكلية الطب بالجامعة.

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