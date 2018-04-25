الأجهزة الأمنية في الكفرة تشرع في حملة تفتيش على إجراءات الأجانب

الكفرة 25 أبريل 2018 (وال) – بدأت صباح أمس الثلاثاء الأجهزة الأمنية في الكفرة، حملة تفتيش على إجراءات الأجانب غير المتحصلين على إجراءات إقامة في المدينة.

وشرعت الأجهزة الأمنية في اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم، وتم إغلاق محلات الأجانب، تنفيذا لتعليمات آمر منطقة الكفرة العسكرية، سيادة العميد أبوالقاسم اﻷبعج.

وكان آمر منطقة الكفرة العسكرية، قد أصدر إعلانا للأجانب من الجنسيات المختلفة المتواجدين في منطقة الكفرة وغير الحاصلين على إجراءات إقامة، ووجه فيه بضرورة مغادرتهم الكفرة خلال أسبوع من تاريخ 16 أبريل 2018م.( وال – الكفرة ) ر ع / س ع

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