منظمة ليبية تشارك في مهرجان "المنستير أيام زمان"

تستعد المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، للمشاركة في مهرجان “المنستير أيام زمان” المنعقد في الفترة من 25 إلى 27 ابريل 2018 م.

وأوضحت المنظمة، أن الخطوة تأتي بناء على دعوة من جمعية أجيال بلا حدود الناشطة في معتمدية زرمدين بولاية المنستير، وبرعاية وزارة الشؤون الثقافية التونسية، حيث يشهد المهرجان مشاركة عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والثقافية من بعض الدول العربية، لزيادة التعاون وعقد شراكات وتشابك بين المنظمات المدعوة.

كما يشارك المركز الليبي للدراسات والتدريب في هذا المهرجان بعرض برزنتيشن بشأن آليات حقوق الإنسان الدولية وفق الصكوك والمعاهدات الدولية.

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