السراج يبحث مع لجنة توحيد المؤسسة العسكرية نتائج الاجتماع الأخير

بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش فائز السراج، مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمشاركة في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية ، ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكد المكتب الإعلامي للمجلس، أن اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء، تخلل مناقشة الأشواط التي تم قطعها في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية لتكون لبنة أساسية في بناء ليبيا الجديدة.

كما تم التطرق خلال اللقاء، إلى الاستحقاقات القادمة لهذه اللجنة واستكمال مناقشة بقية القضايا التي تهم بنائها.

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