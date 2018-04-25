مدير مركز الخبرة القضائية يستقبل عميد بلدية بنينا

البيضاء 25 أبريل 2018 (وال) – استقبل مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث المسشتار القضائي عمر الحجازي أمس الثلاثاء بمكتبه، عميد بلدية بنينا الناجي المغربي، لمناقشة أعمال مكتب الخبرة القضائية والبحوث بنينا التابع لفرع بنغازي الكبرى.

هذا و عرض عميد بلدية بنينا على مدير المركز خلال الاجتماع، تخصيص مقر إداري لمعهد الخبرة القضائية والدراسات التخصصية بنغازي.

وأشار عميد بنينا إلى أنه مستعد لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مقر مكتب الخبرة القضائية والبحوث بنينا. (وال – البيضاء) أ ف / هــ ع

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