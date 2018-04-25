الوفاق تشكل لجنة لمتابعة شؤون المهجرين في الخارج

أعلنت حكومة الوفاق، تشكيل اللجنة العليا لمتابعة شؤون المهجرين في الخارج.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أنه في إطار متابعة رئيس المجلس فائز السراج، لأحوال المهجرين بالخارج منذ 2011، ودعوته لرجوعهم لأرض الوطن والمساهمة في لم شمل الليبيين والمصالحة الوطنية الشاملة، صدر قرار رقم (489) لسنة 2018م بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة شؤون المهجرين والتي ستقوم بالتواصل مع جميع المهجرين بالخارج من أجل تأمين عودتهم واسترداد حقوقهم.

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