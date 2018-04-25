بحث سبل التعاون والتنسيق بين جامعة بنغازي والكلية العسكرية

بنغازي 25 أبريل 2018 (وال) – بحث آمر مكتب التوجيه المعنوي في الكلية العسكرية الملازم أول أحمد القماطي مع رئيس جامعة بنغازي الدكتور مرعي المغربي والدكتور فاخر بوفرنة عضو لجنة دعم وإعمار جامعة بنغازي سبل التعاون والتنسيق بين الجامعة والكلية العسكرية في الجانب الأكاديمي والتدريبي والتوعوي.

واستعرض خلال الاجتماع أمس الثلاثاء التحضير لاتفاقية التعاون المشترك التي سيتم توقيعها بين جامعة بنغازي والكلية العسكرية المدة المقبلة.(وال – بنغازي) ع ع / أ د

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