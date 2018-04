المتوسط:

أعلنت الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي، آية السيف، أن اليوم الأربعاء والموافق 25 من أبريل من كل عام هو اليوم العالمي لأهالى تاورغاء وذلك بهدف حصد الدعم لهذه القضية.

وناشدت «السيف»، في تصريحات صحفية المجتمع الدولي بالإسراع في إيجاد حل لقضية عودة نازحى تاورغاء إلى ديارهم لكونهم يعيشون أوضاعا صعبة ومأساوية، الامر الذي يستوجب التدخل السريع من الأطراف المعنية من أجل تأمين عودتهم لمدينتهم، حسب تعبيرها.

The post 25 إبريل من كل عام..«المدن المتحدة» تعلن «اليوم العالمي لأطفال تاورغاء» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية