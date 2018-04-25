افتتاح فندق لايكو بتونس بحضور السراج

وصل رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، إلى العاصمة التونسية “تونس” للمشاركة في حفل تدشين افتتاح فندق لايكو التابع لشركة الاستثمارات الليبية.

وكان مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية لايكو، إبراهيم الدنفور، قد صرح في وقت سابق لبوابة أفريقيا الإخبارية، أن ليبيا لديها مستقبل كبير في القطاع السياحي في ظل ما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة تؤهلها للعب دوراً كبيراً في تنويع مصادر الدخل إذا ما منح هذا القطاع دوره في المستقبل لتعزيز الاقتصاد الوطني الليبي، قائلا ” نحن نرى اليوم استثمارات كبيرة تدعم القطاع الاستثماري السياحي الليبي ((فندق لايكو)) في تونس والذي نأمل أن يحقق الأهداف المرجوة وفق الخطط الإستراتيجية المعتمدة”.

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