المشير حفتر يأمر بمباشرة نقل 5 آلاف جندي لمكان هام وإستراتيجي

ليبيا – أعلن مكتب الإعلام والتوثيق بإدارة الآليات العسكرية عن تلقيه أوامر من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الاربعاء بشأن انطلاق ومباشرة نقل 5 آلاف جندي لمكان رفضت الكشف عليه لدواعٍ أمنية.

مكتب الإعلام والتوثيق بإدارة الآليات العسكرية أوضح بحسب مكتبه الاعلامي بأن المشير خليفة حفتر قد أعطى الاوامر من خارج ليبيا بمباشرة جميع آمري فصائل النقل والإشراف على نقل 5 آلاف جندي ، مبيناً بأن معنويات الجنودد عالية .

المشير حفتر يصدر تعليماته لنقل 5 ألاف جندي إلى مكان إستراتيجي

يشار الى أنه قد بدأت الاستعدادات لتقل الـ5 ألاف جندي منذ 5 أيام إلى بن إلى مكان هام وإستراتيجي دون تحديده لدواعٍ أمنية ، وأكد مصدر عسكري بأن الاستعدادات قد انتهت منذ أيام في انتظار أوامر المشير حفتر للتحرك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية