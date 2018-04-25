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البعثة تناشد لحماية الأرواح والممتلكات في سبها

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، تجدد الاشتباكات المسلحة في مدينة سبها، مشيرة إلى أن حصيلةَ القتلى في المدينة منذ السبت الماضي، وصلت إلى 5 أشخاص، إضافة إلى تعرّض مركز سبها الطبي للضرر جراء القصف العشوائي.

وناشد البعثة كافة الأطراف الليبية، إلى ممارسة ضبط النفس وضرورة العمل على حماية أرواح المدنيين، والمنشآت الصحية، كما ينص القانون الإنساني الدولي.

يذكر أن الطريق الرئيسيةَ المارة بتقاطع قاعة الشعب، الرابط بين سبها وباقي مدن الجنوب مغلقة منذ فبراير الماضي، جراء الاشتباكات في المنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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