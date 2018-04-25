أعيان أوباري يتعهدون بحماية العاملين بمحطة أوباري الغازية في حال رجوعهم للعمل

ليبيا – عقد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي أمس الثلاثاء مع وفد من أعيان وحكماء مدينة أوباري إجتماع موسع بحضور كل من مساعد المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المساندة غيث علي غيث ومدير عام مشروعات الإنتاج عبد الحكيم الفرجاني.

المدير التنفيذي ثمن خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”،جهود حكماء وأعيان أوباري بمبادرتهم وتحملهم مشاق السفر للإطلاع على المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركة لإستكمال العمل في مشروع محطة أوباري.

وقال ساسي خلال الاجتماع “لقد تم عقد العديد من الإجتماعات مع الشركة المنفذة لمشروع محطة أوباري وحثها على العودة لإستكمال المشروع حيث ربطت رجوعها بإطلاق سراح المختطفين الأربعة”.

ومن جانبهم أكد أعيان وحكماء مدينة أوباري أنهم على إستعداد تام لحماية العاملين في حال رجوع الشركة المنفذة وتأمين مشروع محطة أوباري بالكامل ،مشيرين إلى تواصلهم المستمر مع جميع الجهات الإعتبارية والأمنية لمعرفة مصير المختطفين الأربعة وإطلاق سراحهم .

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