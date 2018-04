المتوسط:

ترددت أنباء قبل قليل، عن أن عائلة المدعي العام العسكرى مسعود رحومة، أكدت أن والدهم تمكن من الفرار من خاطفيه فجر اليوم الأربعاء وتوجهه إلى مكان آمن في الرجبان

وكانت جماعات مسحلة قد اختطفت المدعي العام العسكري التابع للمجلس الرئاسي اللواء مسعود ارحومة عقب خروجه من مكتبه في منطقة الفلاح في طرابلس، مارس الماضى.

وقد عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اجتماعًا 20 مارس الماضى، عقب واقعة الاختطاف ، مع وفد من شيوخ وأعيان وأعضاء المجلس البلدي لبلدية الرجبان، لبحث حادثة اختطاف المدعي العام العسكري اللواء مسعود الرجباني.

وأكد “السراج”، خلال الاجتماع، أنه اتخذ ما يلزم من إجراءات من أجل تأمين سلامته، حيث كلف وزيري الدفاع والداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بالعمل على إنهاء محنته وعودته سالمًا إلى أسرته ومهامه، مع تزويده بتقرير كل ساعة عن مستجدات القضية.

وأوضح رئيس المجلس، أن طرابلس آمنة بالفعل لكن التجاوزات قد تحدث في هذا الظرف الاستثنائي، موجهًا تعليماته لحل المختنقات في مرافق الخدمات بالبلدية واستيفاء الاحتياجات التي عرضها اعضاء الوفد.

The post أنباء عن هروب مسعود رحومة من خاطفيه إلى الرجبان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية