صالح: زيارتي للمغرب ” ناجحة ” وتشكيل حكومة وحدة وطنية ” قريبا “

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه يتوقع تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد نهاية العام الحالي، واصفا زيارته للمغرب بـ” الناجحة “.

وأضاف عقيلة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، بمطار الرباط، قبيل مغادرته المغرب، ونقلتها وكالة الأناضول أنه طلب رسميا من المغرب أن يحث الأطراف الليبية، ومبعوث الأمم المتحدة لليبيا، غسان سلامة، على “سرعة الحل المطلوب لتعديل الاتفاق السياسي، لتمر ليبيا من أزمتها الراهنة”، متوقعا أن تحل أغلب الخلافات بنهاية هذا العام.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد وجه، الثلاثاء، دعوة لرئيس المجلس الأعلى خالد المشري للقائه في طبرق عقب اجتماعها الأخير بمدينة الرباط المغربية.

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