لجنة المصالحة المنبثقة عن ملتقى فزان تجتمع بمسؤولي بلدية سبها

اجتمع صباح امس الثلاثاء بقاعة الإجتماعات بالمجلس البلدي سبها هارون علي ارحومة رئيس لجنة المصالحة بمؤسسة ملتقى فزان من اجل ليبيا الذي تأسس مؤخرا في الجنوب ويعتبر اول اجتماع للجنة بحضور العميد خليفة عبدالحفيظ آمر اللواء السادس وعميد بلدية سبها والاخوة مختاري المحلات ببلدية سبها وبعض من آعيان المنطقة.

أفتتح الجلسة رئيس لجنة المصالحة لمؤسسة فزان من اجل ليبيا مرحباً بالحضور ومرحباً بالسيد آمر اللواء السادس واثنى على سعيهم الجاد من أجل خلق مصالحة حقيقية وإيقاف نزيف الدم والمحافظة على اللحمة الوطنية واتفق الحاضرون جميعاً على إيقاف أطلاق النار وسحب القناصين المنتشرين من اماكن تواجدهم وفتح الطرق المغلقة وعودة النازحين والمهجرين الي منازلهم من حي الطيوري والناصرية والعمل على اللتحاق جميع العسكريين الي قوات الجيش والاخوة التبو شركاءنا في الوطن وإتمام عمليات المصالحة وفق تسلسل زمني محدد.

كما اكد الاخوة الحاضرون أن حدود الجنوب وحدود فزان هي حدود ليبيا ولابد من المحافظة عليها.

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