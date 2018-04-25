وفد ليبي رفيع المستوى يزور المملكة المتحدة

وصل النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري الى المملكة المتحدة في زيارة رسمية على راس وفد رفيع المستوى ضم كل من النائب صلاح الصهبي رئيس لجنة الإتصالات والمواصلات والنائب سعد البدري عضو لحنة الاسكان والمرافق والنائب طارق الاشتر مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار والدكتور فيصل قرقاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات.

ووفق مصادر بواية افريقيا الاخبارية تمت اليوم استضافة الوفد في مقر مجلس العموم ومجلس اللوردات البريطاني في لندن لعقد سلسلة من الإجتماعات والمباحثات مع اعضاء مجلس العموم واللوردات وكذلك وزارة الخارجية البريطانية والمجلس الليبي البريطاني للأعمال بالإضافة لبعض المؤسسات الأخرى.

وأضافت المصادر أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بشكل يضمن تحقيق مصالح البلدين مع الاهتمام بباقي الملفات التي تخدم وتحقق تطلعات وتوقعات الشعبين.

كما جاءت هذه الزيارة من أجل وضع الاساس لتعاون سياسي واقتصادي طويل الامد والذي من شأنه دعم برامج الإصلاح المؤساسي والخدمي في مختلف المجالات لإرساء الأمن وإعادة الإعمار وكذلك تنشيط البرامج الإقتصادية لكل من القطاع الحكومي والخاص من خلال تحفيز الاستثمارات الداخلية والخارجية للوصول الى التنمية المستدامة بما ينعكس على حياة المواطن بشكل إيجابي ومباشر.

وأعرب فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال هذه الاجتماعات عن تقديره لمستوى الاستقبال والترحيب التي لقاها الوفد، شاكراً مجلس العموم وحكومة المملكة المتحدة على التقدير والحفاوة الكبيرة التي غمرا بهما الوفد، وأكد بأن هناك مؤشرات عديدة تبرهن على عمق العلاقات وتكاملها بين الدولتين. كما وأفاد أيضاً بقيام الوفد بمناقشة تقريب ومواءمة مصالح وقدرات الشعبين في الشراكات والتغيير وإعادة البناء والتنمية في ليبيا، للعمل بطريقة أكثر إيجابية ووضع الأنشطة طويلة الأمد في الاعتبار دائمًا والتي تحافظ على التصورات الإيجابية التي يحملها كلا الشعبين لبعضهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية