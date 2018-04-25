جهاز مكافحة الهجر غير الشرعية طرابلس يطلق حملة للتطعيمات تحت شعار (محميون معا)

طرابلس 25 أبريل 2018 (وال) – أقيم اليوم الأربعاء في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس حملة تطعيمات ضمن الأسبوع العالمي للتطعيمات تحت شعار ( محميون معاً ).

واستهدفت الحملة جميع الأطفال في المركز الوطني لمكافحة الأمراض في اليوم الأول لتطعيمهم، وستستمر الحملة طيلة هذا الأسبوع في جميع مراكز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

الجدير بالذكر أن الحملة تأتي بإشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية من ضمنها الهيأة الطبية الدولية، منظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الطاهر الزاوي للأعمال الخيرية، والوحدة الصحية لجهاز الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس.(وال – طرابلس) ع ط /أ د

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