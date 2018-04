المتوسط:

أعلنت بلدية سرت عن استمرار أعمال الصيانة للمدينة الرياضية سرت، اليوم الأربعاء.

وأكدت بلدية سرت،” إن أعمال الصيانة شملت أعمال توصيل التيار الكهربائي بالتنسيق بين الشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للمياه والصرف الصحي وذلك لتزويد الملعب الرئيسي ومرافقه بالكهرباء والمياه”.

The post بلدية سرت تعلن استمرار أعمال صيانة المدينة الرياضية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية