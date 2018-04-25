السراج يطّلع على نتائج اجتماعات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية

عرضت اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي المشاركة في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية نتائج الاجتماعات التي جرّت في العاصمة المصرية على رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، والأشواط التي جرى قطعها في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية لتكون لبنة أساسية في بناء ليبيا الجديدة.

وجاء ذلك في اجتماع السراج مع اللواء علي عبدالجليل، واللواء سالم جحا، والعقيد عبدالباسط شريعة أعضاء اللجنة المكلفة بالمشاركة في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وبيّن المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني على صفحته الرسمية على الفيسبوك أن الاجتماع تطرق إلى الاستحقاقات القادمة لهذه اللجنة واستكمال مناقشة بقية القضايا التي تهم بناء المؤسسة العسكرية.

وأشار المكتب الإعلامي أن فايز السراج عبّر عن تقديره لجهود اللجنة وما تم إحرازه من تقدم مشيرا إلى ضرورة بناء هذه المؤسسة على عقيدة الولاء للوطن والمحافظة على استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه وصون كرامة وحقوق جميع مواطنيه.

واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة في نهاية مارس الماضي، اللجان المكلفة من مجلس النوّاب والمجلس الرئاسي لحكومة لبحث ملف توحيد المؤسسة العسكرية.

وترأس لجنة مجلس النواب رئيس الأركان في قوّات عملية الكرامة عبدالرازق الناظوري، فيما ترأس لجنة المجلس الرئاسي رئيس أركان حكومة الوفاق الوطني عبدالرحمن الطويل، إضافة إلى حضور أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي.

يشار إلى أن المجتعمون في القاهرة اّتفقوا على إعادة تأكيد الثوابت الوطنية الراسخة، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، وعلى مدنية الدولة، والابتعاد بالمؤسسة العسكرية عن أية استقطابات من شأنها التأثير بالسلب على الأداء الاحترافى والدور الوطني للجيش الليبي.

وكان البيان الرسمي الصادر عن اللجنة المصرية المعنية بليبيا في بيان لها، والتي يترأسها مساعد وزير الدفاع المصري محمود الكشكي، أعلن أن اللجنة بحثت مع وفد من العسكريين الليبيين الأفكار والحلول لتدشين مرحلة جديدة على مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية، وقال إن العسكريين الليبيين شددوا على الثوابت الوطنية الخاصة بآليات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

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