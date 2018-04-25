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السفير الإيطالي: سعيد بزيارة رئيس أركان البحرية الإيطالية لقاعدة طرابلس

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال جوزيبي بيروني، السفير الإيطالي لدي ليبيا، سعيد جدا على زيارة الأدميرال ڤالتير جيرارديللي رئيس أركان القوات البحرية الإيطالية إلى رئاسة أركان القوات البحرية الليبية (قاعدة طرابلس البحرية).

وتابع في تغريده نشرتها السفارة الإيطالية على حسابها في موقع تويتر:” نقدر التعاون المميز مع البحرية الليبية”.

وقد وصل اليوم إلى رئاسة أركان القوات البحرية (قاعدة طرابلس البحرية) الأدميرال ڤالتير جيرارديللي رئيس أركان القوات البحرية الإيطالية، ومساعده الاميرال دانيلو بالزانو، وعدد من ضباط البحرية الإيطالية، أمس الثلاثاء.

وبحسب بيان للقوات البحرية الليبية، اليوم الأربعاء، كان في استقباله رئيس أركان القوات البحرية لواء بحار، سالم ارحومة بحضور آمر قاعدة طرابلس البحرية وآمر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ وعدد من آمري الشُعب والوحدات البحرية وضباط القوات البحرية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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