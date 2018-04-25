منظمة الصحة العالمية تسلم عيادتين طبيتين لبنغازي

أعلن المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية أحمد العليقي، عن تقديم عيادتين متنقلتين لمدينة بنغازي توفيرا لخدمات الرعاية الصحية لأكثر الناس ضعفا بالمنطقة الشرقية، وفق قوله.

وقال العلاقي لوكالة الأنباء الليبية في حكومة عبدالله الثني المؤقتة الموازية: إن العيادتين ممولتان من صندوق الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية، كما ستقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية للسكان الذين يتمتعون بفرص محدودة للوصول للخدمات الصحية بما في ذلك النازحين المقيمين في المخيمات.

ومن جانبه، عبر ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا جعفر حسين عن سعادته لتسلم مدينة بنغازي العيادتين الطبيتين، مشيرا أنهما ستكونان على مدار الساعة، بحسب مانقلته وكالة الأنباء في حكومة عبدالله الثني على موقعها الإلكتروني.

وأفاد حسين بأنه لم تكن هذه العيادات ممكنة دون دعم من الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية.

وقدّمت منظمة الصحة العالمية نهاية العام الماضي مساعدات طبية لمستشفى الجلاء بنغازي.

وبينت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها الرسمية ان المساعدات المقدمة بتمويل من الاتحاد الاوروبي للحماية المدنية والمساعدة الانسانية تكفي لـ 60 الف شخص.

وأوضحت البعثة آنذاك أن منظمة الصحة في ليبيا، قدمت في 21 ديسمبر 60 مجموعة دوائية صحية اساسية مشتركة بين الوكالات و 6 ملاحق تكميلية و 9 مجموعات دوائية لعلاج الإصابات المتوسطة والخطيرة الى مستشفى الجلاء في بنغازي.

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