وفد من «النواب» يزور المملكة المتحدة لبحث العلاقات السياسية والاقتصادية

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب «فوزي النويري» في زيارة رسمية للملكة المتحدة وفداً رفيع المستوى ضم كل من النائب “صلاح الصهبي” رئيس لجنة الاتصالات والمواصلات، والنائب سعد البدري، عضو لحنة الاسكان والمرافق والنائب «طارق الاشتر»، مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار والدكتور فيصل قرقاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات،.

واستهدفت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع أعضاء مجلس العموم واللوردات، وكذلك وزارة الخارجية البريطانية والمجلس الليبي البريطاني للأعمال بالإضافة لبعض المؤسسات الأخرى.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بشكل يضمن تحقيق مصالح البلدين مع الاهتمام بباقي الملفات التي تخدم وتحقق تطلعات وتوقعات الشعبين.

جاءت هذه الزيارة من أجل وضع الأساس لتعاون سياسي واقتصادي طويل الأمد والذي من شأنه دعم برامج الإصلاح المؤسساتي والخدمي في مختلف المجالات لإرساء الأمن وإعادة الإعمار وكذلك تنشيط البرامج الاقتصادية لكل من القطاع الحكومي والخاص من خلال تحفيز الاستثمارات الداخلية والخارجية للوصول الى التنمية المستدامة بما ينعكس على حياة المواطن بشكل إيجابي ومباشر.

وأعرب فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال هذه الاجتماعات عن تقديره لمستوى الاستقبال والترحيب التي لقاها الوفد، شاكراً مجلس العموم وحكومة المملكة المتحدة على التقدير والحفاوة الكبيرة التي غمرا بهما الوفد، كما وأكد بأن هناك مؤشرات عديدة تبرهن على عمق العلاقات وتكاملها بين الدولتين.

كما أفاد أيضاً بقيام الوفد بمناقشة تقريب ومواءمة مصالح وقدرات الشعبين في الشراكات والتغيير وإعادة البناء والتنمية في ليبيا، للعمل بطريقة أكثر إيجابية ووضع الأنشطة طويلة الأمد في الاعتبار دائمًا والتي تحافظ على التصورات الإيجابية التي يحملها كلا الشعبين لبعضهما.

