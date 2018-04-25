الداهش يكشف احتجاز تونس 200 مليون دولار من أموال المصرف الليبي الخارجي

وجه الكاتب الصحفي، عبد الرزاق الداهش، رسالة إلى رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، بشأن ملف احتجاز السلطات التونسية لمبلغ قدره مئتي مليون دولار من أموال المصرف الليبي الخارجي، يجري استثمارها لخدمة الاقتصاد التونسي.

وكشف الداهش، في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حملت عنوان “يا قائد السبسي”، أن الغرض من هذا الاحتجاز هو الاستيلاء على هذه الأموال الليبية لصالح نصاب تونسي، كان قد تقدم بمستندات مضروب للقضاء الليبي ثبت أنها مزورة، وصار التونسي صاحب الادعاء مطلوب من المدعي العام الليبي، قائلا”قصة صفقة البنزين عام 2011، انتهت بشحنة واحدة، وقبض التونسي ثمنها على دائر الدولار، ولكنه أراد إضافة فصل أخر تحت عنوان الطمع، بمساعدة ليبيين لا يهمهم أن تخسر ليبيا ملايين من أجل حصولهم على ملاليم”.

وأضاف الداهش، أنه رغم الاتفاقات الثنائية بين البلدين، والإقليمية بين البلدان المغاربية، ورغم ولاية القضاء الليبي وحده، عاود النصاب التونسي فتح الملف المضروب، تحت سقف قضاء تونس جارتنا، وشقيقتنا، مشيرا إلى “أن الصادم في الأمر هو أن القاضي التونسي حكم له بمئتي مليون، بدل مئة واحدة، في واقعة كان فيها الحكم عنوانا للرذيلة، ولكن بعد أن قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى نهائيا، وعدم ولاية القضاء التونسي، تعيدها المحكمة العليا لمحكمة الاستئناف، في منطوق حكم لا ينقصه إلا صرخة يحيا النصب والاحتيال على شعب كوكب عطارد الذي يسمونه أيضا الشعب الليبي”، بحسب تعبيره.

وتابع “الأموال لن تذهب إلى التونسيين، ولكن إلى جيب النصاب التونسي، ونافذين في حزب نداء تونس، وفي سلك القضاء، إلى جنب بعض الفتات، إلى بعض من فصيلة النسانيس الليبية، فهناك من جيبهم وطن، وهناك من وطنهم جيب، ومبلغ 200 مليون دولار يمكن أن ينساه الليبيين، ويمكن أن يعتبرونه إغلاق لحقل الفيل لمدة عشرة أيام، ولكن على تونس أن تنسى ليبيا”.

واختتم الداهش تدوينته مطالبا السبسي بأن ينسى أكثر من ملياري دولار سنويا حوالات المصارف الليبية إلى التونسية، وينسي أكثر من مليون سائح ليبي، وينسى الاستثمارات الليبية، وينسى حتى دولة غير الجزائر تحد تونس من الجنوب.

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